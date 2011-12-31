Житомир отмечает годовщину освобождения от фашистов

30 декабря в Житомире торжественно отметили 67-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю сегодня руководители Житомира и области, ветераны Великой Отечественной войны, представители политических партий, молодежь, военные и общественность возложили цветы к памятнику освободителям.

Житомир был освобожден советскими войсками от фашистов 31 декабря 1943 года в ходе Житомирско-Бердичевской операции.