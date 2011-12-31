Прокуратура расследует публичное надругательство над флагом Украины

Прокуратура Черкасс возбудила уголовное дело по факту публичного надругательства над Государственным Флагом Украины, который произошел 11 октября возле здания Черкасской мэрии.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, известно, что неустановленные лица, находясь возле здания Черкасского городского совета, вывесили на флагштоке Государственный Флаг Украины с надписями на английском и русском языках, а также рисунками с изображением нацистской свастики, тем самым совершили публичное надругательство над национальным символом Украины.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины).

Как сообщал УНИАН, 11 октября Государственный Флаг Украины, который висит на флагштоке возле Черкасского городского совета, был разрисован фашистской свастикой. Об этом факте надругательства над государственным символом немедленно сообщили в правоохранительные органы. Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании мэрии.

Сосновский райотдел милиции Черкасс отказался возбуждать уголовное дело по факту надругательства над Государственным Флагом Украины. Через два месяца после совершенного преступления мэрия получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков преступления. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что «…вывешен кусок ткани с изображением «свастики». Общественный порядок при этом грубо нарушен не был».