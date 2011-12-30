Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 33, в их составе задействованы около 600 вагонов.

По информации «Укрзализныци», в частности, за последние дни были назначены еще пять поездов: 282/281-294/293 Симферополь-Киев-Запорожье, № 571/572-294/293 Симферополь-Киев-Запорожье, № 203/204 Симферополь-Москва, № 545/532 Киев-Львов, № 511/532 Киев-Львов.

По предварительным данным, в пиковые дни - 29 и 30 декабря 2011 года - с железнодорожного вокзала Киева будет отправляться около 100 тыс. пассажиров, что является максимальной пропускной способностью киевского узла.

Напомним, что по состоянию на 26 декабря «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 28, ранее планировав только 20 поездов. Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество рейсов некоторых поездов в западном направлении и на Киев.

Ранее «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железной дороги и не планировала назначать такие поезда в зимний сезон 2011-2012 гг.