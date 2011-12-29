У Балоги советуют отодвинуть елку от телевизора

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины призывают граждан в период новогодних праздников соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехники и установке елок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента пожарной безопасности Государственной инспекции техногенной безопасности МЧС Украины Павел АФАНАСЬЕВ.

Он напомнил, что устанавливать елку нужно не ближе, чем за 1,5 метра от телевизора.

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности отметил, что категорически запрещается использовать в помещениях бенгальские огни и свечи.

В свою очередь, заместитель начальника 1-го Специального регионального центра МЧС Украины Анатолий ВРУБЛЕВСКИЙ подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности при использовании бытовых пиротехнических изделий. Он напомнил, что запрещается запускать пиротехнические изделия в помещениях, с крыш домов и с балконов.

А.ВРУБЛЕВСКИЙ отметил, что 95% пиротехнических товаров импортируются в Украину из Китая. Предприятия, фасующие фейерверки в Украине, на обороте упаковки обязаны подавать инструкцию о правильном их использовании.

Он также отметил, что продажа пиротехнических товаров на рынках запрещена. В связи с этим А.ВРУБЛЕВСКИЙ призвал граждан покупать их только в специализированных магазинах, ведь там покупатель может получить сертификат соответствия Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Кроме того, П.АФАНАСЬЕВ сообщил, что перед новогодними праздниками пожарные провели инспекцию на почти 300 тысячах объектов, на которых был выявлен ряд недостатков. По его словам, органами государственного пожарного надзора к административной ответственности были привлечены около 2,5 тысяч руководителей предприятий, учреждений и организаций, в которых будут отмечаться новогодние праздники. “До этого времени невыполненными остались около 14% предложенных мероприятий”, – добавил П.АФАНАСЬЕВ.