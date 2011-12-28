Янукович заветировал закон о праве не учитывать другой закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к закону «О внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно регуляторных актов», который Верховная Рада приняла 9 декабря 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, законом предусматривалось отменить требование об учете органами местного самоуправления при осуществлении регуляторной деятельности положений закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

На сегодняшний день, как свидетельствует практика, регуляторные акты органов местного самоуправления не всегда соответствуют установленным требованиям. По статистическим данным, из 58 тысяч отмененных регуляторных актов органов местного самоуправления более 35 тысяч отменено именно на основании их несоответствия принципам государственной регуляторной политики.

По мнению главы государства, отмена такого требования приведет к разрушению единой прозрачной модели принятия актов и не позволит усовершенствовать политику дерегулирования и упрощения ведения бизнеса на государственном и региональном уровне, которая остается среди приоритетных задач в контексте развития предпринимательства и создания благоприятных условий для привлечения инвесторов.