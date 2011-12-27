В центре Киева со вчерашнего дня лежит «предмет, похожий на взрывчатку»

В центре Киева во время проведения земляных работ обнаружен металлический предмет, похожий на взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера в 18.00 в оперативно-диспетчерскую службу столичного управления МЧС поступило сообщение о выявлении на бульваре Шевченко, 26/4а подозрительного металлического предмета. Находку заметили рабочие, проводившие земляные работы. Место происшествия находится под охраной наряда правоохранителей.

Сегодня пиротехнический отряд МЧС выйдет на место для проведения идентификации подозрительного предмета. Если окажется, что это взрывоопасный предмет времен войны, то будут приняты все необходимые меры по его обезвреживанию.