Журналиста обвиняют в инсценировке покушения на свое убийство

Прокуратура Киева направила в суд уголовное дело в отношении журналиста, который инсценировал покушение на свое убийство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, как говорится в сообщении, прокуратурой города 20 декабря утверждено обвинительное заключение и передано в суд уголовное дело, которое расследовалось Следственным управлением ГУ МВД Украины в Киеве, по обвинению журналиста одного из интернет-ресурсов в заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления с ложным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК Украины).

По данным прокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый 12 июля 2011 года сымитировал совершение в отношении него особо тяжкого преступления – покушения на убийство. Впоследствии о посягательстве на свою жизнь он предоставил заведомо неправдивое сообщение в органы внутренних дел, на основании которого 13 июля 2011 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Однако, как выяснилось в ходе расследования этого дела, обвиняемый сымитировал совершение преступления, которого в действительности не было.

В пресс-службе добавили, что санкция ст. 383 ч. 2 Уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, по данным МВД, работник одного из интернет-ресурсов Анатолий Ш. в июле этого года в Соломенском районе инсценировал покушение на убийство самого себя с использованием огнестрельного оружия.