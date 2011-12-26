Девушку, которую обвиняют в убийстве музыканта «The Вйо», выпустили из СИЗО

17-летней Виктории С., которую обвинили в убийстве музыканта, ветерана-афганца Сергея Звенигородского, после почти 1,5 лет пребывания в СИЗО изменили меру пресечения.

Об этом УНИАН сообщила главный редактор Полтавского областного информационно-рекламного еженедельника Ирма КРАТ, которая проводила журналистское расследование по этому делу.

Она информировала, что Кобелякский районный суд Полтавской области постановил отправить дело на дополнительное расследование, а обвиняемой изменить меру пресечения на подписку о невыезде с 16 декабря.

В то же время И.КРАТ отметила, что дорасследование дела может длиться еще минимум год.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2010 года в Кобеляках Полтавской области во время фестиваля “Вйо, Кобеляки” был убит участник группы «The Вйо» С.Звенигородский. Он был ветераном войны в Афганистане.

Тело 42-летнего С.Звенигородского нашел у реки Ворскла один из посетителей фестиваля. Врачи констатировали: смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, путем удушья.

В начале сентября 2010 года милиция сообщила, что задержала убийцу - 16-летнюю жительницу села Лещиновка Кобелякского района.