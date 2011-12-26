Япония и Китай договорились обходиться без долларов

Япония и Китай приняли решение о содействии использовании национальных валют вместо доллара США в сделках между китайскими и японскими компаниями, передает Associated Press.



К этой договоренности премьер-министр Японии Есихико Нода и председатель Госсовета КНР Вень Цзябао пришли во время официальной встречи в Пекине. Встреча состоялась в рамках первого официального визита Е.Ноды в Китай в качестве премьер-министра.



Также, во время встречи В.Цзябао и Е.Нода была достигнута договоренность о покупке Японией китайских государственных облигаций. В свою очередь КНР недавно приобрела пакет гособлигаций Японии. Покупка гособлигаций пройдет в рамках договора об экономическом сотрудничестве двух стран.



По мнению экспертов, переход на более широкое использование национальных валют положительно скажется на экономическом положении обеих стран, замечает РосБизнесКонсалтинг.