Япония и Китай договорились обходиться без долларов

00:00, 26 декабря 2011
Общество
1190 0

Встреча в Пекине

Япония и Китай приняли решение о содействии использовании национальных валют вместо доллара США в сделках между китайскими и японскими компаниями, передает Associated Press.

К этой договоренности премьер-министр Японии Есихико Нода и председатель Госсовета КНР Вень Цзябао пришли во время официальной встречи в Пекине. Встреча состоялась в рамках первого официального визита Е.Ноды в Китай в качестве премьер-министра.

Также, во время встречи В.Цзябао и Е.Нода была достигнута договоренность о покупке Японией китайских государственных облигаций. В свою очередь КНР недавно приобрела пакет гособлигаций Японии. Покупка гособлигаций пройдет в рамках договора об экономическом сотрудничестве двух стран.

По мнению экспертов, переход на более широкое использование национальных валют положительно скажется на экономическом положении обеих стран, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter