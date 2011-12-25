Хмельницкая область не готова к эвакуации при аварии АЭС

В Хмельницкой области готовность органов самоуправления к возможной эвакуации населения из зоны наблюдения Хмельницкой атомной электростанции имеет существенные недостатки.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации-руководитель аппарата Лилия БЕРНАДСКАЯ.

По ее словам, эвакуационные органы некоторых районов не согласовали списки подворного расселения эвакуированных, что, в свою очередь, не дало возможности своевременно выполнить задачу относительно планирования их расселения.

По словам чиновницы, не выполнено в полном объеме задачи по транспортному обеспечению проведения эвакуации населения и вывоза сельскохозяйственных животных исполнительным комитетом Хмельницкого городского совета, который ссылается на отсутствие надлежащего количества автотранспортных средств на территории города.

Кроме того, на протяжении 2011 года имело место формального проведение занятий с эвакуационными органами всех уровней в некоторых районах, установленная отчетность о проведении учений с эвакуационными органами поступает несвоевременно, некачественно и не в полном объеме.

Не обеспечено на должном уровне обучение неработающего населения относительно порядка действий при проведении эвакуации через сеть консультационных пунктов в ряде районов.

Справка УНИАН. На 1 декабря 2011 года в зону наблюдения Хмельницкой АЭС входит 125 населенных пунктов, в том числе города Нетишин, Славута, Изяслав и 122 сельские населенные пункты в пределах Славутского, Изяславского, Белогорского и Шепетовского районов с общей численностью населения около 134 тыс. человек.