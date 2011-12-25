Итальянец расстрелял соседей из-за прачечной

Пожилой итальянец совершил накануне Рождества тройное убийство, застрелив из винтовки своих соседей после очередной ссоры, поводом к которой послужила работа принадлежащей им прачечной, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в субботу в небольшом городке Дженцано-ди-Лукания на юге страны и стала окончанием длительного спора между семьей Менкизе и 77-летним Этторе Бручелла, которому доставлял неудобство дымоход от их прачечной.

Поругавшись в очередной раз со своими соседями, Бручелла достал винтовку и открыл огонь прямо на улице перед домом.

В результате стрельбы серьезные ранения получил глава семейства Менкизе, а его жена и двое детей - дочь и сын, каждому из которых было менее 20 лет, были убиты.

Преступник сразу же был арестован карабинерами, прибывшими на место происшествия.