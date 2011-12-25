У преступной группы изъято 24 кг тротила

В Винницкой области задержана организованная преступная группа в составе трех человек, которых обоснованно подозревают в незаконном хранении и сбыте на территории региона взрывчатого вещества «тротил».

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

По словам начальника УБОП УМВД Валерия ПАСТУХА, у злоумышленников было выявлено и изъято свыше 24 килограммов тротила, электродетонаторы, револьвер калибра 7,62 мм, а также одну гранату Ф-1 с запалом.

Изъятое оружие и взрывчатка направлены на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.