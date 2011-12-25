Полицейские обнаружили семь тел с огнестрельными ранениями
15:52, 25 декабря 2011Общество
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Сообщение из Техаса
Сотрудники полиции американского штата Техас обнаружили в понедельник в одном из домов семь тел с огнестрельными ранениями, передает Associsted Press. Инцидент произошел в воскресенье утром. В числе погибших четыре женщины и трое мужчин.
По словам сержанта полиции города Грейпвайн, где все произошло, следователи полагают, что в числе убитых - и тот, кто стрелял в людей.
Другие подробности пока не сообщаются.
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