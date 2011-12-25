Прогноз погоды на 26 декабря

Завтра в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 26 декабря будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных областях ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в восточных областях днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных и северных областях (кроме Сумской) 1-6° мороза, на остальной территории до 8° мороза; днем 0-5° тепла; в восточной части местами ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице переменная облачность. Без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.