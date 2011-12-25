Янукович поздравил украинцев с католическим Рождеством

Обращение на президентском сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с католическим Рождеством Христовым. Приветствие размещено на официальном сайте главы государства. "Ежегодно мы отмечаем это событие - приход в мир Спасителя, который объединяет христиан своей любовью. Пусть свет Вифлеемской звезды освещает ваши души, даря мир, семейный уют и достаток", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

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