Янукович поздравил украинцев с католическим Рождеством
11:53, 25 декабря 2011Общество
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Обращение на президентском сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с католическим Рождеством Христовым.
Приветствие размещено на официальном сайте главы государства.
"Ежегодно мы отмечаем это событие - приход в мир Спасителя, который объединяет христиан своей любовью. Пусть свет Вифлеемской звезды освещает ваши души, даря мир, семейный уют и достаток", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
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