Два брата сливали топливо с грузовиков

В Городоцком районе Хмельницкой области милиция задержала троих юношей, которые сливали дизельное топливо с грузовых автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в области.

В сообщении отмечается, что злоумышленниками оказались два родных брата (16 и 19 лет) и их 18-летний товарищ из Хмельницкого.

“Еще с конца августа в Городоцкий РВ УМВД начали поступать сообщения от владельцев грузовиков о кражах горючего. Путем проведения следственно-оперативных действий воров удалось задержать. У ребят изъяли шланги, с помощью которых они сливали горючее, пустые и полные канистры. За один раз они добывали 100-200 литров дизтоплива,” – сообщили в милиции.

На данный момент доказана причастность молодых злоумышленников к 9 аналогичных преступлениям. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Следствие продолжается.