В свежевымощеных плитах у подножия Тарасовой горы образовались трещины

В мраморных плитах, которыми недавно было вымощено подножье Тарасовой горы Шевченковского национального заповедника, образовались трещины.

Как пишет каневская газета «Дніпрова зірка», об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ на рабочем совещании в Каневе.

Черкасский губернатор на совещании подверг критике должностных лиц за промедление с введением в действие объектов Шевченковского национального заповедника и за брак, допущенный при выполнении работ на территории заповедника. В частности, пассажирский терминал комплекса "Авто-река" до сих пор не сдан в эксплуатацию, в мраморных плитах, которыми вымощено подножье Тарасовой горы, уже образовались трещины.

Губернатор указал на недопустимость подобных просчетов и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Каневе при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА была торжественно открыта вертолетная площадка, автомобильный и речной вокзалы. Комплекс "Авто-Река" - это двухэтажное отдельно расположенное здание - пересадочный пункт из автотранспорта на речной транспорт и наоборот. Сметная стоимость объекта 47 млн. 624 тыс. грн.