Чопские таможенники перехватили телефоны «Vertu» на 200 тысяч

Дорогостоящие незадекларированные мобильные телефоны фирмы «Vertu» стоимостью почти 200 тыс. грн. изъяли чопские таможенники.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как отмечается в сообщении, задержание произошло в пятницу в международном пункте пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе.

Телефоны изъяли у гражданина Украины, которые он пытался перевезти без надлежащей уплаты таможенных платежей.

Как уточняют в пресс-службе, 26-летний украинец возвращался из Италии домой через украинско-словацкую границу на легковом автомобиле «Митсубиши». «Во время прохождения контроля избрал упрощенный режим таможенных процедур – «зеленый коридор», тем самым подтверждая, что не перемещает товар, который подлежит обязательному декларированию и растаможиванию. Однако таможенники вывели транспортное средство в «красный коридор», чтобы тщательнее проверить гражданина», - уточнили в пресс-службе.

Во время осмотра личных вещей, сообщают в пресс-службе Чопской таможни, инспекторы обнаружили в дорожной сумке счет-фактуру на элитные мобильные телефоны «Vertu» стоимостью 19 тыс. 600 евро.

В конечном счете, украинец предъявил таможенникам сознательно не задекларированные 4 мобильных телефона.

По факту составлен протокол по ст. ст. 339 и 340 Таможенного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе.