Чопские таможенники перехватили телефоны «Vertu» на 200 тысяч
Украинец возвращался из Италии
Дорогостоящие незадекларированные мобильные телефоны фирмы «Vertu» стоимостью почти 200 тыс. грн. изъяли чопские таможенники.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.
Как отмечается в сообщении, задержание произошло в пятницу в международном пункте пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе.
Телефоны изъяли у гражданина Украины, которые он пытался перевезти без надлежащей уплаты таможенных платежей.
Как уточняют в пресс-службе, 26-летний украинец возвращался из Италии домой через украинско-словацкую границу на легковом автомобиле «Митсубиши». «Во время прохождения контроля избрал упрощенный режим таможенных процедур – «зеленый коридор», тем самым подтверждая, что не перемещает товар, который подлежит обязательному декларированию и растаможиванию. Однако таможенники вывели транспортное средство в «красный коридор», чтобы тщательнее проверить гражданина», - уточнили в пресс-службе.
Во время осмотра личных вещей, сообщают в пресс-службе Чопской таможни, инспекторы обнаружили в дорожной сумке счет-фактуру на элитные мобильные телефоны «Vertu» стоимостью 19 тыс. 600 евро.
В конечном счете, украинец предъявил таможенникам сознательно не задекларированные 4 мобильных телефона.
По факту составлен протокол по ст. ст. 339 и 340 Таможенного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе.