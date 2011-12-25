При прокладке дороги наткнулись на курган эпохи бронзы
00:02, 25 декабря 2011Общество
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В Черкасской области
В Черкасской области во время прокладки дороги работники ОАО «Уманьавтодор» натолкнулись неподалеку от сел Гродзевое и Бабанка на курган.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении культуры Черкасской областной госадминистрации, в ходе исследования кургана археологи нашли захоронение и остатки керамики.
Курган относится к эпохе бронзы. Выявлено 10 захоронений, среди инвентаря - 2 лепных горшка, которые после реставрации будут переданы в фонды Черкасского областного краеведческого музея.
По словам археологов, в Черкасской области еще достаточно много курганов, ведь в свое время здесь жили скифы-хлеборобы.
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