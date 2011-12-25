При прокладке дороги наткнулись на курган эпохи бронзы

В Черкасской области во время прокладки дороги работники ОАО «Уманьавтодор» натолкнулись неподалеку от сел Гродзевое и Бабанка на курган.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении культуры Черкасской областной госадминистрации, в ходе исследования кургана археологи нашли захоронение и остатки керамики.

Курган относится к эпохе бронзы. Выявлено 10 захоронений, среди инвентаря - 2 лепных горшка, которые после реставрации будут переданы в фонды Черкасского областного краеведческого музея.

По словам археологов, в Черкасской области еще достаточно много курганов, ведь в свое время здесь жили скифы-хлеборобы.