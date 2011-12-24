В Луганске в выгребной яме нашли труп женщины
20:34, 24 декабря 2011Общество
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Задержан подозреваемый
В Луганске в одном из дворов Жовтневого района в выгребной яме нашли труп местной жительницы 1972 года рождения.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был разоблачен сожитель потерпевшей 1980 г.р.
Установлено, что преступление совершено во время распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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