Поезд Днепропетровск-Москва задержался из-за «заминирования»
Бомбу искали полчаса
Из-за неправдивого сообщения о заминировании на 35 минут было остановлено движение поезда Днепропетровск-Москва.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении внутренних дел на Приднепровской железной дороге.
По информации милиции, в субботу в 13:15 на телефон 102 поступило сообщение от неизвестного о заминировании поезда, который в это время пересек железнодорожный мост через Днепр в Днепропетровске.
Поезд был немедленно остановлен. Через несколько минут на место события прибыли сотрудники спецподразделений МЧС и МВД, которые проверили все вагоны, однако взрывчатки не обнаружили. Пассажиров на время проверки не эвакуировали .
Через 35 минут поезд отправился по указанному маршруту.
По данным Управления МВД на Приднепровской железной дороге, в этом году это уже шестой подобный случай анонимного «заминирования» вокзала или других структур железной дороги.