Поезд Днепропетровск-Москва задержался из-за «заминирования»

Из-за неправдивого сообщения о заминировании на 35 минут было остановлено движение поезда Днепропетровск-Москва.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении внутренних дел на Приднепровской железной дороге.

По информации милиции, в субботу в 13:15 на телефон 102 поступило сообщение от неизвестного о заминировании поезда, который в это время пересек железнодорожный мост через Днепр в Днепропетровске.

Поезд был немедленно остановлен. Через несколько минут на место события прибыли сотрудники спецподразделений МЧС и МВД, которые проверили все вагоны, однако взрывчатки не обнаружили. Пассажиров на время проверки не эвакуировали .

Через 35 минут поезд отправился по указанному маршруту.

По данным Управления МВД на Приднепровской железной дороге, в этом году это уже шестой подобный случай анонимного «заминирования» вокзала или других структур железной дороги.