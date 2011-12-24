В Харьковской области бешеные животные покусали 85 человек

В Харьковской области за январь-ноябрь 2011 года от укусов бешеных животных пострадали 85 человек.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической службы.

Кроме того, курс прививок против бешенства назначен 760 пострадавшим.

В целом, за 11 месяцев текущего года в лечебно-профилактические заведения Харьковской области за медицинской помощью из-за укусов животных обратились более 5,2 тыс. человек – на 5,8% (на 322 чел.) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них 51,7% (2,7 тыс. чел.) - жители Харькова.

От укусов бездомных животных пострадали 1,9 тыс. человек (36% от общего количества), в Харькове – почти 1,5 тыс. человек (54,1%).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, приют для бродячих животных планируют открыть в Харькове на проспекте Гагарина, 358, в мае 2012 года. По его данным, в приюте можно будет разместить до 500 животных.