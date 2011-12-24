Супруга Иващенко утверждает, что ее мужа в СИЗО лечить и не думали

Супруга бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО Валентина ИВАЩЕНКО обвиняет генерального прокурора Виктора ПШОНКУ в распространении неправдивой информации о том, что ее мужу в СИЗО и за его пределами предоставляется необходимое и полное лечение.

Об этом В.ИВАЩЕНКО заявила УНИАН по поводу комментариев В.ПШОНКИ относительно лечения ее мужа и экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО (Генпрокурор 22 декабря заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО в необходимом объеме получают лечение – УНИАН).

«Валерий Владимирович был обследован за пределами СИЗО, и это единственное, что соответствует действительности из сказанного ПШОНКОЙ по поводу состояния здоровья моего мужа», - сказала В.ИВАЩЕНКО. При этом она добавила, что по результатам обследования у ее мужа было выявлено существенное ухудшение состояния здоровья, и врачи отметили, что в случае не предоставления лечения в стационарных условиях под наблюдением специалистов, которых нет в следственном изоляторе, это может привести к необратимым последствиям.

«А что касается лечения, о котором при всем народе и на всю страну заверял генпрокурор, то оно не проводилось и не проводится до этого дня ни в СИЗО, ни за его пределами. Вместо него моему мужу тюремные врачи делают лишь инъекции, которые не надолго снимают у него острую боль в позвоночнике», - отметила В.ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинении В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".