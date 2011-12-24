Тимошенко собиралась сама «засудить» Газпром за слишком дорогой газ?

Нынешней ситуации в газовой сфере можно было бы легко избежать, если бы украинская власть начала урегулирование газового вопроса с Россией в 2010 году, ког­да стало понятно, что добровольно урегулировать проблему цены на газ с «Газпромом» не по­лу­чается и, скорее всего, не получится.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет адвокат, бывший представитель НАК «Нафтогаз Украины» в суде по делу Юлии Тимошенко Игорь Кость.

По его словам, всем специалистам было понятно, что следовало хотя бы начать процедуру арбитражного урегулирования спора относительно цены на газ в Арбитражном институте Торго­вой палаты г. Стокгольма (как это, кстати, на сегодняшний день уже давно сделали некоторые европейские компании). При этом, что важно, никто не говорил, что все попытки прийти к соглашению относительно снижения цены газа в добровольном порядке надо было оставить.

По убеждению И.Костя, именно на это рассчитывала экс-премьер Ю.Ти­мошенко, говоря, что контракты от 19 января 2009-го заключались на таких условиях всего на год, чтобы получить передышку и за это время договориться о других, более выгодных для Украины и «Нафтогаза», условиях, или если это не удастся, то расторгнуть контракты.

«Что мешало Украине пойти именно таким (арбитражным) путем? - пишет адвокат. - Ведь не было никакого риска: начав еще в 2010 году арбитражное урегулирование цены газа с „Газпромом“, на сегодняшний день мы, возможно, имели бы другую (более низкую) цену, однако ни в коем случае не более высокую».