Во Львовской области резко растет заболеваемость корью.

Как передает «Фокус», по данным СЭС Львовской области, с 1 ноября по 22 декабря корью в области заболели 606 человек, из них 307 детей, с начала года – 729 человек, из них 376 детей.

С 1 декабря по 22 декабря корью в области заболели 507 человек, из них 246 детей. Из числа заболевших 373 человека находились в организованных коллективах. На стационарном лечении по состоянию на 23 декабря находится 171 человек, в том числе 97 детей.

В области зарегистрировано уже 20 вспышек в организованных коллективах. Проводятся карантинные мероприятия.

Кроме того, в столице киевская СЭС выявила 14 случаев подозрения заболевания корью в столице с начала 2011 года.

При этом с 1 по 22 декабря было зарегистрировано 11 случаев подозрения заболевания корью. По состоянию на 22 декабря в стационарах инфекционных больниц Киева находилось 4 человека с подозрением заболевания корью.

Одной из причин вспышки заболевания СЭС называет завоз кори из Европы. Во Львовской области в середине декабря был также зафиксирован летальный исход вследствие кори – первый случай в регионе за последние 5 лет.