Янукович защитит детей от плохого телевидения и интернета

+Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение Уполномоченному Президента по правам ребенка Юрию ПАВЛЕНКО создать межведомственную рабочую группу для выработки национальной системы контроля защиты детей от информации на телевидении, радио и в Интернете, которая вредит здоровью и развитию ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил по итогам участия в работе круглого стола по вопросам детского телерадиовещания и защиты детей от негативной информации, который состоялся в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, в последние годы быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий вызвало активную общественную дискуссию о негативном влиянии СМИ, в частности телевидения, на морально-психологическое состояние детей. Для решения этого вопроса необходимы консолидированные действия власти, отраслевых объединений и общественных организаций, СМИ, родителей.

«Телевидение сегодня играет значительную роль в жизни ребенка. Наша главная задача – обеспечить для него качественное телевизионное вещание, которое помогло бы всестороннему развитию ребенка, формировало правильную систему ценностей и убеждений. Телевидение, радио и Интернет должны пропагандировать добро, семейные ценности, тягу к знаниям, общению и здоровому образу жизни. Это позиция главы государства», - подчеркнул Уполномоченный Президента.

Вместо этого, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, телепрограммы и фильмы нередко формируют у детей порочные представления и убеждения о жизни. «Глава государства убежден, что наши дети нуждаются в гарантии безопасности своей жизни и развития. Необходимо защитить ребенка от вредной информации на телевидении, радио, в Интернете - такой, которая содержит сцены насилия, дискриминации, незаконных действий, ужасов и эротики, пропагандирует употребление алкоголя, табака, наркотиков», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Круглый стол проводился с целью анализа состояния детского телерадиовещания, определения путей защиты детей от влияния негативной информации и в этом контексте - задач на 2012 год. Мероприятие было организовано Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с Общественным советом, который действует при этом органе, и Международной общественной организацией «Интерньюз Украина». В работе круглого стола также приняли участие представители органов власти, отраслевых объединений, телеканалов и детских программ на телевидении и радио, общественных организаций, которые занимаются вопросам защиты детей, международных организаций и СМИ.