Интерпол объявил в розыск производителя силиконовых грудей

Интерпол объявил в международный розыск основателя французской компании-производителя силиконовых грудных имплантатов Poly Implant Prothese (PIP), вокруг которой разгорелся скандал, сообщает Би-би-си.

Жан-Клод Мас разыскивается по запросу Коста-Рики в связи с преступлениями в области "жизни и здоровья".

Министерство здравоохранения Франции ранее порекомендовало 30 тысячам женщин избавиться от бракованных силиконовых грудных имплантатов фирмы Poly Implant Prothese, поскольку в них был использован не медицинский, а промышленный силикон.