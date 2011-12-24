Интерпол объявил в розыск производителя силиконовых грудей
04:20, 24 декабря 2011Общество
1378 0
30 тысячам женщин советуют избавиться от них
Интерпол объявил в международный розыск основателя французской компании-производителя силиконовых грудных имплантатов Poly Implant Prothese (PIP), вокруг которой разгорелся скандал, сообщает Би-би-си.
Жан-Клод Мас разыскивается по запросу Коста-Рики в связи с преступлениями в области "жизни и здоровья".
Министерство здравоохранения Франции ранее порекомендовало 30 тысячам женщин избавиться от бракованных силиконовых грудных имплантатов фирмы Poly Implant Prothese, поскольку в них был использован не медицинский, а промышленный силикон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter