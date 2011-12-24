В Виннице задержаны 30 сомалийцев
02:47, 24 декабря 2011Общество
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Сообщает ГУ МВС
Сотрудники Винницкого городского управления Министерства внутренних дел в Винницкой области сегодня задержали 30 нелегальных мигрантов из Сомали.
Как сообщил УНИАН начальник Винницкого горуправления МВД в Винницкой области Юрий КУЦЫЙ, нелегалы были обнаружены на трех квартирах в Виннице.
По предварительной информации, нелегалы из Сомали прибыли в Винницу с целью получения статуса беженцев.
Все сомалийцы задержаны, сейчас они находятся в горуправлении милиции, где сотрудники устанавливают их личности и то, как они попали в Винницу.
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