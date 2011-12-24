Убийца валютчика "скинул" глушитель, но пистолета пока нет

По факту преднамеренного убийства 40-летнего одессита следственный отдел Приморского райотдела милиции Одессы расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управление МВД Украины в Одесской области, уточнив, что “следственно-оперативной группой установлено: жертвой преступника стал житель дома №40 по улице Греческой”.

В милиции уточнили, что “киллер застрелил жертву двумя выстрелами из пистолета с глушителем – одна пуля попала в голову, другая - в шею. На месте убийства найдена пуля 9-миллиметрового калибра, две гильзы того же калибра, а также глушитель. Сам пистолет, из которого произведены выстрелы, пока не обнаружен”.

Как сообщал УНИАН, тело убитого торговца валютой было найдено около 18.00 22 декабря, однако сведений о того, чем занимался убитый, в милиции в интересах следствия не подтверждают.

Одесские правоохранители также разыскивают киллера, который месяц назад на улице Уютной убил предпринимателя в салоне собственного автомобиля Mercedes S550. 43-летний директор брокерской фирмы погиб в результате огнестрельного ранения в голову.