УПЦ МП пока вынуждена обходиться без митрополита

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссии по управлению киевскими митрополией и епархией на время болезни Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось очередное заседание Синода церкви.

Согласно Уставу об управлении Украинской православной церкви, заседание Синода проходило под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Синода митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (САВВИНА).

Синод УПЦ рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью Киевской Митрополии УПЦ и Киевской епархии УПЦ во время болезни Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Для координации финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии Синод УПЦ создал ревизионную комиссию во главе с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

Управление Киевской епархией на период болезни Митрополита Киевского и всея Украины Владимира было поручено комиссии в составе: архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, епископа Яготинского Серафима, епископа Васильковского Пантелеимона.

Комиссия подотчетна председательствующему в Священном Синоде митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу. Решение текущих вопросов, связанных с деятельностью Киевской духовной академии и семинарии, поручено ректору КДАиС архиепископу Бориспольскому Антонию. Решение текущих вопросов, связанных с жизнедеятельностью Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры поручено наместнику Лавры архиепископу Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Все текущие вопросы монастырей ставропигий их наместники и настоятельницы должны согласовывать с председательствующим в Синоде УПЦ.

Священный Синод УПЦ также рассмотрел и одобрил деятельность Синодных отделов и учреждений УПЦ за 2011 год.

Следующее заседание Синода запланировано на 26 января 2012 года.