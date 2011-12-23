МИД: выполнение Соглашения об ассоциации - это 80% вступления в ЕС

В МИД Украины считают, что на саммите Украина-ЕС 19 декабря Украина получила политическое признание, что может стать членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН на заседании круглого стола «Будет ли Украина частью Евразийского союза?», организованного Институтом Горшенина.

«Мы считаем, что фактически получили политическое признание того, что Украина сможет стать членом ЕС», - сказал он, отвечая на вопрос, отказалась ли Украина от закрепления перспективы членства в преамбуле Соглашения об ассоциации, учитывая, что в совместном заявлении руководства Украины и ЕС отмечено, что Евросоюз признает европейскую идентичность Украины.

«Поскольку переговоры завершены, то уже ничего изменять в соглашении невозможно, но политическое заявление высшего руководства Украины и ЕС - это для европейской политической системы, по сути, уровень обязательств, тождественный обязательством, взятым в соответствии с соглашением», - добавил О.ВОЛОШИН.

О.ВОЛОШИН призвал не превращать вопрос о перспективе членства в «что-то абсолютно искусственное». «Для нас главное - это соглашение само по себе, поскольку это сближает Украину с ЕС», - добавил он.

По его словам, заложить в соглашение то, что Украина через 5 или через 10 лет будет членом ЕС - нереально. «Это не зависит ни от дела Юлии ТИМОШЕНКО, ни от чего-то другого. Есть принципиальная позиция некоторых стран, в частности, Германии, которые говорят: давайте посмотрим, как вы будете развиваться, как будет развиваться ЕС», - объяснил О.ВОЛОШИН.

Он также отметил, что выполнение Соглашения об ассоциации - это на 80% выполнение условий для кандидата на членство в Евросоюзе, и если Украина выполнит эти требования и внедрит соответствующие стандарты, то ей ничего не будет мешать серьезно ставить вопрос о вступлении в ЕС.