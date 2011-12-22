Экс-мэра Гурзуфа опять арестовали

Центральный районный суд Симферополя сегодня постановил вновь взять под стражу бывшего мэра Гурзуфа Виктора ГАМАЛЯ. Теперь он подозревается в отчуждении 0,4 га земли в Большой Ялте стоимостью более 400 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Прокуратура возбудила против В.ГАМАЛЯ уголовное дело по статьям 365 и 366 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий и должностной подлог).

Как сообщал УНИАН, Алуштинский горсуд 15 декабря приговорил бывшего мэра Гурзуфа и экс-землеустроителя поселковго совета, которые обвинялись в незаконном выделении коммерческой фирме 1,3 га земли с расположенными на участках берегоукрепительными сооружениями, к 4 годам лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года. При этом суд постановил взыскать с них 1,5 млн. грн. ущерба, нанесенного в результате строительства эллингов.

Уголовное дело на В.ГАМАЛЯ завели в октябре 2010 года. Подозреваемый находился в розыске и был задержан в апреле 2011 года в Киеве, а потом арестован на время следствия.

В.ГАМАЛЬ руководил Гурзуфом с 2002 года по ноябрь 2010 года.