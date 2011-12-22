15-летняя одесситка убила иностранца 24 ударами ножа

10:23, 22 декабря 2011
Общество
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 За домогательства

Одесская милиция задержала несовершеннолетнюю девушку, которая подозревается в зверском убийстве иностранца. Она зарезала своего собутыльника десятками ударов ножа после того, как молодой индиец стал слишком активно с ней флиртовать.

23-летний гражданин Индии, обучавшийся в одном из вузов, познакомился со своей будущей убийцей через социальную сеть. Несколько дней назад он договорился с девушкой о свидании, но домой так и не вернулся. Через два дня его друзья забили тревогу и написали заявление в Хаджибеевский отдел милиции, пишет newsru  со ссылкой на "Взгляд из Одессы".

Оперативники по горячим следам задержали 15-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве юноши. На допросе она созналась в содеянном.

По словам задержанной, во время общения со студентом в его автомобиле она распивала с ним спиртное. А потом между собутыльниками вспыхнула ссора, так как студент якобы стал ее домогаться.

Сопротивляясь, девушка схватила находившийся в салоне автомобиля нож и начала наносить им удары молодому человеку. Потерпевший получил 24 колото-резаных ранения и скончался на месте.

После убийства девушка похитила деньги, кредитные карточки и мобильный телефон иностранца. Она пошла к подруге, где переоделась, оставила окровавленную одежду и орудие убийства.

Некоторое время спустя девушки решили вернуться на место преступления и спрятать машину убитого. Они намеревались отогнать автомобиль за пределы города, но смогли проехать всего несколько кварталов и врезались в дерево. Подруги забрали из карманов одежды убитого оставшиеся там деньги, сняли с него золотую цепочку и пальто.

На следующий день девушки вновь вернулись к машине, намереваясь отогнать ее в более отдаленное место, но завести автомобиль не смогли.

Соучастница преступления тоже задержана. А в отношении главной фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ее подруге, вероятно, инкриминируют статью 396 (сокрытие преступления) УК Украины.

 

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