Малярия косит иностранцев в Луганске

В Луганской области санитарно эпидемиологическая станция инициирует создание поликлиники для диспансеризации и лечения иностранных студентов от малярии в связи с ростом заболеваемости в текущем году.

Об этом говорится в переданному УНИАН решении чрезвычайной противоэпидемической комиссии СЭС Луганской области.

В документе отмечается, что в связи с крупномасштабными миграционными процессами, в области участились случаи заболеваемости малярией. Кроме того, на территории области сложились благоприятные условия для существования малярийных комаров.

«У нас проживают 3,452 тыс. человек, которые являются потенциальными источниками малярии, из них переболели малярией 21 человек. Это обуславливает необходимость создания четкой системы проведения химиопрофилактики малярии, своевременного проведения лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий», - говорится в решении комиссии.

Согласно данным СЭС, 2003 по 2011 годы на территории области было зафиксировано 18 случаев заболеваний малярией, 14 из них - у иностранных мигрантов. В 2011 году зафиксирован 21 случай заболевания среди мигрантов, в том числе - студентов-иностранцев.

В связи с этим, СЭС рекомендует рассмотреть и внести коррективы в планы мероприятий по профилактике малярии во всех городах и районах области, обеспечить подготовку медицинских кадров, готовность профилакторно-лечебных заведений всех форм собственности для предоставления лечения больных малярией, а также создать запас антималярийных препаратов, в том числе на период Евро-2012.

Решение чрезвычайной противоэпидемической комиссии направлено в главное управление охраны здоровья Луганской облгосадминистрации с целью рассмотрения вопроса о создании поликлиники для диспансеризации и лечения иностранных студентов от малярии.