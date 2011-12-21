Ялта идет на два новогодних рекорда

В Ялте 24 декабря планируют установить два рекорда: провести самое массовое шествие Дедов Морозов в регионе и создать самый большой символ наступающего 2012 года – дракона.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

На параде собираются маршировать более 500 Дедов Морозов, что в полтора раза больше, чем предыдущий рекорд Ялты «Самое массовое шествие Дедов Морозов на Южном берегу Крыма», который насчитывал 200 новогодних персонажей.

«Среди команд, которые уже подтвердили своё участие в празднике, есть команда байкеров-Морозов, рыцарей-Морозов, детишек-Морозов. Возглавит шествие духовой оркестр Морозов и карета, запряжённая парой белых лошадей», - сообщили в мэрии.

В небе над этим шествием будет парить дракон длиной 100 м. Его закрепят на специальных шестах.