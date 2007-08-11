Киевский БЮТ призывает киевлян придти к ЦИК

Блок Юлии Тимошенко призывает киевлян прийти к Центральной избирательной комиссии и отстоять право блока на участие в выборах.

Об этом идет речь в заявлении фракции БЮТ в Киевском городском совете, текст которой передан УНИАН.

Депутаты фракции БЮТ в Киевсовете выражают глубокое возмущение “антизаконными действиями Центральной избирательной комиссии Украины, которая, вопреки законодательству Украины, цинично и открыто пытается лишить права принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины одну из мощнейших политических сил в Украине – Блок Юлии Тимошенко”.

По словам авторов заявления, БЮТ - единственная политическая сила, которая на протяжении своего существования не меняла своих принципов, не обманывала избирателей, всегда отстаивала их интересы и последовательно боролась за то, чтобы власть в Украине была честной и открытой.

“Именно поэтому лидеры политических сил, которые входили в так называемую антикризисную коалицию, чувствуя, что они с каждым днем теряют поддержку украинского народа, пытаются сорвать выборы любой ценой”, говорится в заявлении.

Киевские БЮТовцы считают, что “поведение верных прислужников Партии регионов в ЦИК, которые прибегают к абсурдной аргументации и впадают в истерику, является ярким свидетельством того, что лидерам Партии регионов выборы не нужны. Они пытаются углубить политический кризис, который сами и создали, посеять хаос, лишить народ Украины любой возможности принимать участие в управлении государством”.

В связи с этим Киевский БЮТ обращается к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО с требованием немедленно принять меры и обеспечить надлежащее выполнение закона о выборах.

Также авторы заявления обращают внимание членов Центральной избирательной комиссии Украины, что “именно от вас зависит укрепление демократии, закрепления свобод наших граждан”.

“Мы глубоко убеждены, что украинцы больше никогда не будут терпеть надругательства, больше никто и никогда не запугает наших граждан”, - отмечают представители БЮТ и призывают всех киевлян прийти под ЦИК и отстаивать свое право свободно, открыто и честно избирать власть.