Зарегистрированы представители НУ-НС, ”Свободы” и Блока Литвина в ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа ЗВАРИЧА представителем от блока “Наша Украина-Народная самооборона” в ЦИК с правом совещательного голоса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК. “За” проголосовали все собравшиеся 14 членов комиссии.

Также ЦИК зарегистрировала Александра БАШУКА представителем Всеукраинского объединения “Свобода” в Комиссии с правом совещательного голоса. Решение было принято единогласно.

От Блока Литвина представителем в ЦИК с правом совещательного голоса был зарегистрирован Александр ОСАДЧУК. “За” проголосовали все собравшиеся 14 членов ЦИК.