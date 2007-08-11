ЦИК зарегистрировала кандидатов НУ-НС

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в список блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

«За» проголосовали все 14 присутствующих на заседании членов ЦИК.

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 47 кандидатов в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Такое решение было принято сегодня на заседании Комиссии. “За” проголосовали все собравшиеся 14 членов ЦИК.

Эти 47 человек не были зарегистрированы и считаются исключенными из списка блока, поскольку своевременно не предоставили согласие баллотировались в народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, остальные 401 кандидат в депутаты от “Нашей Украины – Народной самообороны” ЦИК зарегистрировала.