Председатель Государственной акционерной компании «Хлеб Украины» Виктор БОНДАРЕНКО считает, что у создания «зернового ОПЕК» есть перспектива.

Об этом сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» от 11 августа.

На вопрос об инициативе России по созданию так называемого «зернового ОПЕК», В.БОНДАРЕНКО ответил, что «подобные вопросы следует решать после детального анализа всех выгод и рисков. Но мне кажется, перспектива в этом есть». Ведь, по его словам, пока на Евразийском континенте три основные страны-производители зерна работают порознь, в глобальном масштабе их воспринимают не очень серьезно. «Так, мировая торговля пшеницей сегодня оценивается в 110-115 млн. тонн. Может ли кто-нибудь в отдельности повлиять на мировые тенденции в этом секторе? Вряд ли», - считает В.БОНДАРЕНКО.

При этом, по его информации, Украина экспортирует в среднем 10-12 млн. тонн зерновых в год, из них почти половина - пшеница. Практически столько же поставляет на внешний рынок Казахстан, Россия - вдвое больше. «Если объединить их возможности - это уже практически шестая часть мирового рынка зерна. С таким ресурсом нельзя не считаться, и если согласовать наши действия на рынке так, чтобы никто не мешал друг другу, можно будет продавать урожай дороже», - убежден глава ГАК «Хлеб Украины».

По его мнению, также появляется возможность дополнительно страховать риски. «Если, скажем, у кого-то неурожай, другой может выполнить экспортные обязательства. И хотя эта идея не нова, ее реализацией никто всерьез не занимался. Главное, чтобы Украина научилась в международных отношениях отстаивать в первую очередь собственные интересы, и тогда от таких проектов она будет только выигрывать. И сможет развивать собственный рынок», - подчеркнул В.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает создать "зерновую ОПЕК" для координации мировой торговли зерном. "Россия предложила обратиться к странам - основным производителям и экспортерам зерна с идеей о создании организации по типу той, что есть у экспортеров энергоресурсов, своего рода зерновой ОПЕК для координации производства и торговли зерном в мире", - сказал министр сельского хозяйства России Алексей ГОРДЕЕВ.

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК согласился с предложением А.ГОРДЕЕВА, отметив, что России, Украине и Казахстану необходимо скоординировать действия на зерновом рынке.