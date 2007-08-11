Кассир банка ночью проникла на свое рабочее место и взяла из сейфа наличные

В Херсонской области задержан кассир филиала одного из банков, которая ночью проникла на свое рабочее место и похитила из сейфа 15,5 тыс. грн. и 400 дол. США.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, с заявлением об ограблении в милицию обратился управляющий филиала банка. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя местная жительница, кассир упомянутого филиала. Предварительно установлено, что она ночью 6 августа проникла в помещение отмеченного филиала и из металлического сейфа похитила указанные средства. Часть похищенного изъята.