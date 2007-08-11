В этом году иностранцы купят несколько банков в Украине

Председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН прогнозирует покупку в этом году иностранными инвесторами нескольких крупных украинских банков.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 27 (656) 14-20 июля 2007).

В частности, на вопрос о возможном падении спроса на отечественные банки со стороны иностранных покупателей, Б.ТИМОНЬКИН отметил, что «в нынешнем году мы узнаем о нескольких достаточно крупных стратегических приобретениях. Но их вряд ли будет очень много - не десять и даже не пять».

По его словам, причиной этого является не ослабевающий интерес, а то, что список стратегических покупателей не бесконечен. «Не будут 60 западных банков топтаться на украинском рынке. Их может прийти 20, максимум 25 - не больше. По мере того, как все больше банков будет продаваться, этот спрос будет снижаться», - считает Б.ТИМОНЬКИН.

При этом, по его мнению, для достаточно крупных и динамично развивающихся банков, собственники которых не хотят терять над ними контроль, появляется другая альтернатива - выход на IPO. «Речь идет о продаже больших и маленьких пакетов не одному, а многим портфельным инвесторам, которые готовы покупать в расчете на рост курсовой стоимости акций. Существует достаточно серьезный спрос на успешные банки при условии выполнения ими необходимых для публичного размещения процедур, поскольку перспективы развития рынка - очень хорошие», - отмечает Б.ТИМОНЬКИН.

Как сообщал УНИАН, представители группы «Интерпайп» от имени группы инвесторов “Укрсоцбанка” 5 июля подписали в Милане (Италия) соглашение о продаже около 95% акций “Укрсоцбанка” международной банковской группе UniСredit.

Со стороны UniСredit Group соглашение было подписано представителями австрийского Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA).

Около 95% акций будут проданы, исходя из капитализации АКБ «Укрсоцбанк» в 2,2 млрд. долларов. Кроме того, окончательная цена покупки будет увеличена в размере покрытия ожидаемого изменения стоимости чистых активов банка, включая чистый доход “Укрсоцбанка” за 2007 год.