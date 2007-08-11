В Днепропетровской области погибли теленок и собака

В Днепропетровской области от бешенства погибли теленок и собака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, 10 августа в МЧС поступила информация о том, что с 23 по 31 июля в пгт Межевая и селе Вознесенка Межевского района в частных хозяйствах погибла корова, двое телят и собака. Областной лабораторией ветеринарной медицины подтверждено заболевание бешенством теленка и собаки.

Заболевания бешенством среди людей не выявлено.

Специалистами ветеринарной медицины и СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, введены карантинные ограничения. Туши погибших животных сожжены.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Днепропетровской области.