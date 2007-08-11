ФРС Нью-Йорка вложит 35 млрд долларов для стабилизации экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) Нью-Йорка, как передает Associated Press, вложит в американский рынок 35 млрд долл. для стабилизации экономики США. На эту сумму она заключит ряд сделок РЕПО с целью увеличения объемов наличных средств в банках Соединенных Штатов. В заявлении ФРС Нью-Йорка, которая ведет все рыночные операции ФРС США, отмечается, что система предоставит "все необходимые резервы для обеспечения нормального функционирования финансовых рынков".

Американские власти заявили о своем намерении финансово поддержать рынок, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) выделил банкам еврозоны дополнительные 61,05 млрд евро для преодоления дефицита ликвидности на рынке, вызванного кредитным кризисом в США. Накануне ЕЦБ уже предоставил однодневное финансирование в размере 94,84 млрд евро всем банкам, которые обратились к нему с соответствующей просьбой.

Также сегодня Центральный банк (ЦБ) Японии провел крупное вливание в финансовый сектор страны, выделив банкам дополнительно 1 трлн иен (8,45 млрд долл.) с возможностью немедленного использования в связи с нестабильной ситуацией на рынке.

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