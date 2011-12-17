Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 436
Проливные дожди моментально затопили низины
Наводнение, вызванное тропическим штормом "Ваши" на южном побережье Филиппин, унесло жизни более 436 человек, счет пропавших уже приблизился к 1 тыс., передает Associated Press. Проливные дожди, вызванные штормом, стали причиной массового затопления острова Минданао и отдельных участков других островов.
По словам одного из командиров военного подразделения, занятого поисково-спасательными мероприятиями, более 2 тыс. человек уже спасено, но, как он предполагает, тела многих еще предстоит найти. При этом сотни тысяч филиппинцев остаются без света.
По мнению экспертов, в огромном количестве жертв виновата поздняя ночь. Уровень воды начал быстро расти тогда, когда большая часть жителей спала.
Напомним, что синоптики, находящиеся в эпицентре тайфуна, фиксируют порывы ветра, которые достигают 90 км/ч. По их мнению, тайфун может ударить по южному берегу Китая 18 декабря.
Проливные дожди, которые принес с собой тайфун, моментально затопили низины и вызвали многочисленные оползни на возвышенностях. Даже в крупных городах ливневая система не справляется с объемом выпавших осадков.
В среднем через территорию Филиппин за год проходит до 20 тайфунов, замечает РосБизнесКонсалтинг. Многие из них обладают достаточной силой, чтобы принести массовые жертвы и разрушения.