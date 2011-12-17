Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 436

Наводнение, вызванное тропическим штормом "Ваши" на южном побережье Филиппин, унесло жизни более 436 человек, счет пропавших уже приблизился к 1 тыс., передает Associated Press. Проливные дожди, вызванные штормом, стали причиной массового затопления острова Минданао и отдельных участков других островов.

По словам одного из командиров военного подразделения, занятого поисково-спасательными мероприятиями, более 2 тыс. человек уже спасено, но, как он предполагает, тела многих еще предстоит найти. При этом сотни тысяч филиппинцев остаются без света.

По мнению экспертов, в огромном количестве жертв виновата поздняя ночь. Уровень воды начал быстро расти тогда, когда большая часть жителей спала.

Напомним, что синоптики, находящиеся в эпицентре тайфуна, фиксируют порывы ветра, которые достигают 90 км/ч. По их мнению, тайфун может ударить по южному берегу Китая 18 декабря.

Проливные дожди, которые принес с собой тайфун, моментально затопили низины и вызвали многочисленные оползни на возвышенностях. Даже в крупных городах ливневая система не справляется с объемом выпавших осадков.

В среднем через территорию Филиппин за год проходит до 20 тайфунов, замечает РосБизнесКонсалтинг. Многие из них обладают достаточной силой, чтобы принести массовые жертвы и разрушения.