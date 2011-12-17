Адвокаты написали Пшонке, как Ландик стал «жертвой милицейского произвола»
Просят засудить девушку
Адвокаты депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА просят генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ прекратить как незаконное уголовное преследование их подзащитного и привлечь к ответственности должностных лиц луганской милиции за фальсификацию материалов дела.
С соответствующим заявлением, копия которого передана УНИАН, к генпрокурору обратились адвокаты Р.ЛАНДИКА Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.
«Выдвинутое против нашего подзащитного обвинение грубо искажает истинные обстоятельства событий и свидетельствует об умышленном игнорировании органами досудебного следствия фактических обстоятельств событий и втискивании их путем фальсификаций в искусственно созданную фабулу обвинения, а в ходе рассмотрения дела в суде стало очевидным, что действия Р.ЛАНДИКА не содержат состава инкриминируемого ему преступления», - отмечается в заявлении адвокатов.
Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ считают, что «действиям пострадавшей по делу Марии КОРШУНОВОЙ, которая была инициатором конфликта и которая начала драку, нанеся ЛАНДИКУ телесные повреждения, в ходе досудебного следствия была дана неправильная оценка, что существенно повлияло на правовую оценку всех события и действий Р.ЛАНДИКА, который, будучи пострадавшим, в результате незаконных действий работников МВД, оказался обвиняемым».
Адвокаты в заявлении к генпрокурору также указывают на то, что следователями луганской милиции, которые расследуют уголовное дело об обвинении Р.ЛАНДИКА, с целью препятствования, по мнению адвокатов, правосудию и незаконного привлечения их подзащитного к уголовной ответственности за якобы беспричинное применение силы к М.КОРШУНОВОЙ и злостное хулиганство, были выделены в отдельное производство материалы по факту нанесения М.КОРШУНОВОЙ телесных повреждений Р.ЛАНДИКУ. При этом очевидно, отмечают авторы заявления, что действия М.КОРШУНОВОЙ должны были исследоваться и оцениваться в совокупности со всеми обстоятельствами дела, и верная правовая оценка именно действий М.КОРШУНОВОЙ является ключевой для верной правовой оценки действий Р.ЛАНДИКА.
Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ утверждают, что в Интернете появились фрагменты видеозаписей инцидента с исключением эпизода действий М.КОРШУНОВОЙ. Поэтому следственный орган незаконно отказал Р.ЛАНДИКУ в возбуждении уголовного дела в отношении М.КОРШУНОВОЙ за отсутствием в ее действиях состава преступления, отметили адвокаты.
Таким образом, отмечают Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ, очевидным является то, что следствием в деле допущена не только необъективность, односторонность и неполнота, но и осуществлена фальсификация, которая привела к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.
В связи с этим сторона защиты Р.ЛАНДИКА выражает убеждение, что «эту преднамеренную фальсификацию материалов дела процессуально невозможно устранить в ходе судебного следствия без надлежащей правовой оценки действий М.КОРШУНОВОЙ в части провокации конфликта и последующего нанесения Р.ЛАНДИКУ телесных повреждений». Это обстоятельство существенно влияет на возможность принятия судом законного решения по делу, считают адвокаты.
Учитывая изложенное, Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ просят генпрокурора «с целью восстановления законности в данном деле срочно вмешаться в ситуацию и принять меры прокурорского реагирования для прекращения уголовного преследования Р.ЛАНДИКА за отсутствием в его действиях состава преступления».
Также защитники просят В.ПШОНКУ отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении М.КОРШУНОВОЙ, возбудив вместе с тем уголовное дело по факту ее покушения на убийство, а также привлечь к уголовной ответственности служебных лиц луганской милиции за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с фальсификацией материалов дела и незаконным арестом Р.ЛАНДИКА.
Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.
Видеозапись избиения попала в Интернет.
7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).
21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.
26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.
31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.
8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. дол.
9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.