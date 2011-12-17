Адвокаты написали Пшонке, как Ландик стал «жертвой милицейского произвола»

Адвокаты депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА просят генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ прекратить как незаконное уголовное преследование их подзащитного и привлечь к ответственности должностных лиц луганской милиции за фальсификацию материалов дела.

С соответствующим заявлением, копия которого передана УНИАН, к генпрокурору обратились адвокаты Р.ЛАНДИКА Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

«Выдвинутое против нашего подзащитного обвинение грубо искажает истинные обстоятельства событий и свидетельствует об умышленном игнорировании органами досудебного следствия фактических обстоятельств событий и втискивании их путем фальсификаций в искусственно созданную фабулу обвинения, а в ходе рассмотрения дела в суде стало очевидным, что действия Р.ЛАНДИКА не содержат состава инкриминируемого ему преступления», - отмечается в заявлении адвокатов.

Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ считают, что «действиям пострадавшей по делу Марии КОРШУНОВОЙ, которая была инициатором конфликта и которая начала драку, нанеся ЛАНДИКУ телесные повреждения, в ходе досудебного следствия была дана неправильная оценка, что существенно повлияло на правовую оценку всех события и действий Р.ЛАНДИКА, который, будучи пострадавшим, в результате незаконных действий работников МВД, оказался обвиняемым».

Адвокаты в заявлении к генпрокурору также указывают на то, что следователями луганской милиции, которые расследуют уголовное дело об обвинении Р.ЛАНДИКА, с целью препятствования, по мнению адвокатов, правосудию и незаконного привлечения их подзащитного к уголовной ответственности за якобы беспричинное применение силы к М.КОРШУНОВОЙ и злостное хулиганство, были выделены в отдельное производство материалы по факту нанесения М.КОРШУНОВОЙ телесных повреждений Р.ЛАНДИКУ. При этом очевидно, отмечают авторы заявления, что действия М.КОРШУНОВОЙ должны были исследоваться и оцениваться в совокупности со всеми обстоятельствами дела, и верная правовая оценка именно действий М.КОРШУНОВОЙ является ключевой для верной правовой оценки действий Р.ЛАНДИКА.

Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ утверждают, что в Интернете появились фрагменты видеозаписей инцидента с исключением эпизода действий М.КОРШУНОВОЙ. Поэтому следственный орган незаконно отказал Р.ЛАНДИКУ в возбуждении уголовного дела в отношении М.КОРШУНОВОЙ за отсутствием в ее действиях состава преступления, отметили адвокаты.

Таким образом, отмечают Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ, очевидным является то, что следствием в деле допущена не только необъективность, односторонность и неполнота, но и осуществлена фальсификация, которая привела к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В связи с этим сторона защиты Р.ЛАНДИКА выражает убеждение, что «эту преднамеренную фальсификацию материалов дела процессуально невозможно устранить в ходе судебного следствия без надлежащей правовой оценки действий М.КОРШУНОВОЙ в части провокации конфликта и последующего нанесения Р.ЛАНДИКУ телесных повреждений». Это обстоятельство существенно влияет на возможность принятия судом законного решения по делу, считают адвокаты.

Учитывая изложенное, Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ просят генпрокурора «с целью восстановления законности в данном деле срочно вмешаться в ситуацию и принять меры прокурорского реагирования для прекращения уголовного преследования Р.ЛАНДИКА за отсутствием в его действиях состава преступления».

Также защитники просят В.ПШОНКУ отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении М.КОРШУНОВОЙ, возбудив вместе с тем уголовное дело по факту ее покушения на убийство, а также привлечь к уголовной ответственности служебных лиц луганской милиции за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с фальсификацией материалов дела и незаконным арестом Р.ЛАНДИКА.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. дол.

9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.