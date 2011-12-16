Каждый десятый украинец переживает из-за кислотных дождей

Половину украинцев беспокоит загазованность воздуха, а каждого десятого кислотные дожди.

Об этом свидетельствуют результаты переданного агентству УНИАН телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Так, больше половины украинцев (66,3%) считают экологическую ситуацию в своем населенном пункте плохой. Из них 50,1% дали ответ «скорее плохая», а 16,2% - «точно плохая». Полагают, что в месте их проживания хорошая экологическая ситуация, 30,9% респондентов. Из них ответ «скорее хорошая» выбрали 25,1%, «точно хорошая» - 5,8%. Затруднились ответить на данный вопрос 2,8% опрошенных.

Большинство граждан Украины (78,1%) обеспокоены состоянием окружающей среды в своем населенном пункте и его окрестностях. Из них ответ «скорее беспокоит» дали 56,9%, «точно беспокоит» - 21,2%. При этом каждого пятого респондента (19,7%) не беспокоит состояние окружающей среды в месте своего проживания. Из них 11,2% - «скорее не беспокоит», 8,5% - «точно не беспокоит». Затруднились ответить на данный вопрос 2,2% опрошенных.

Половину украинцев беспокоит загазованность воздуха (50,4%) и водоемов (45,6%). Около трети опрошенных недовольны низким качеством питьевой воды (38,2%), а также мусором и мусорными свалками на улицах (32,1%). Четверть граждан Украины (24,9%) тревожит отсутствие либо уничтожение зеленых насаждений, а каждого шестого (15,6%) – повышенный уровень радиации. При этом каждый десятый украинец переживает из-за выпадения загрязненных осадков (10,7%) и изменений в растительном и животном мире (9,8%). Ответ «другое» дали 3,5% опрошенных, а 1,8% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (79,4%) высказываются против хранения радиоактивных отходов из других стран на территории Украины – даже при условии значительных поступлений от этого в бюджет Украины. На вопрос о целесообразности такого шага ответ «точно против» дали 49,1%, из них «скорее нет» - 30,3%. При этом каждый десятый опрошенный (10,3%), напротив, считает целесообразным хранить в Украине радиоактивные отходы других стран в обмен на финансовые поступления. Из них ответ «скорее да» выбрали 7,1%, «точно да» - 3,2%. Затруднился ответить на данный вопрос каждый десятый респондент (10,3%).

Почти половина граждан Украины (45,2%) не испытывает опасений в связи с возникновением в ближайшем будущем масштабной техногенной катастрофы на территории нашей страны. Из них ответ «скорее нет» предпочли 34,3%, «точно нет» - 10,9%. Опасаются такой возможности 38,2% украинцев. Из них ответ «скорее да» выбрали 24,8%, «точно да» - 13,4%. При этом 16,6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Телефонный опрос «Состояние окружающей среды в Украине» проводился Институтом Горшенина с 12 по 14 декабря. Всего согласно случайной выборке была опрошена 1 тысяча респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.