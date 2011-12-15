В украинских судах можно использовать другие языки - решение КС

Конституционный Суд Украины разрешил использовать в судах наряду с государственным региональные языки и языки национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении КС, которое было принято 13 декабря и обнародовано сегодня по представлению 54 народных депутатов.

"Оснований для признания неконституционными положений части 4, 5 статьи 12 закона "О судоустройстве и статусе судей" об использовании в судах наряду с государственным региональных языков или языков национальных меньшинств в соответствии с законом Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в порядке, установленном процессуальным законом, нет", - говорится в решении КС.