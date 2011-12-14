Начальник управления ПФ водила за нос чернобыльцев - а ей носили взятки

В Киевской области прокуратура Рокитнянского района возбудила в отношении начальника местного управления Пенсионного фонда уголовное дело по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, 43-летняя женщина прямо в служебном кабинете неоднократно получала взятки от 500 до 2,5 тыс. грн. за решение вопроса об ускорении доначисленных чернобыльских выплат. Обычно ставка зависела от суммы компенсации.

Всего правоохранителями задокументировано более 50 фактов передачи взяток данному лицу.

«В своем районе чиновница завоевала авторитет и уважение среди населения. Люди искренне верили, что начальница решит все вопросы с выплатами. Поэтому «ускорить очередь» приходили как целые группы чернобыльцев, так и уполномоченные представители групп льготников», - отметили в ГУ МВД.

Сейчас по данному делу продолжается следствие.