В США судят женщину, сделавшую инъекцию силикона в пенис

Судебные власти американского штата Нью-Джерси предъявили обвинения в непредумышленном убийстве женщине, которая сделала пациенту инъекцию силикона в половой член, сообщает Би-би-си.



22-летний мужчина надеялся увеличить размеры своего органа. Несчастный скончался на следующий день после процедуры.



По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от закупорки кровеносных сосудов.



На предварительных слушаниях Касия Ривьера не признала себя виновной, но суд округа Эссекс взял ее под стражу до выплаты залога в размере 75 тысяч долларов.



Наряду с убийством по неосторожности, женщину обвиняют также в незаконной врачебной деятельности. Сейчас полиция выясняет, делала ли она подобные инъекции другим пациентам.