Мужчина поджег двери в 8 квартир: все в шоке, а я стою и смеюсь

Киевский районный суд Полтавы приговорил к пяти с половиной годам мужчину, который поджигал входные двери квартир.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в прошлом году за одну ночь он совершил восемь поджогов входных дверей.

«Для чего я это все делал? Мне нравится, как оно горит, - объяснил свои действия осужденный. - Люди бегают, пожарные приезжают, все в шоке, глаза аж вылезают. Ну а мне все это по-приколу: смотреть, как они бегают, пытаются руками потушить, а оно еще пуще горит. А я стою внизу и смеюсь».