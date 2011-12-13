Мужчина поджег двери в 8 квартир: все в шоке, а я стою и смеюсь
16:00, 13 декабря 2011Общество
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Насмеялся на 5,5 лет
Киевский районный суд Полтавы приговорил к пяти с половиной годам мужчину, который поджигал входные двери квартир.
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в прошлом году за одну ночь он совершил восемь поджогов входных дверей.
«Для чего я это все делал? Мне нравится, как оно горит, - объяснил свои действия осужденный. - Люди бегают, пожарные приезжают, все в шоке, глаза аж вылезают. Ну а мне все это по-приколу: смотреть, как они бегают, пытаются руками потушить, а оно еще пуще горит. А я стою внизу и смеюсь».
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